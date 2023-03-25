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Президент США перепутал Канаду с Китаем

Президент США перепутал Канаду с Китаем Президент США Джо Байден перепутал Канаду с Китаем во время выступления перед канадским парламентом.
Другие страны
25 марта 2023 г. 02:35
Президент США перепутал Канаду с Китаем

Президент США Джо Байден перепутал Канаду с Китаем во время выступления перед канадским парламентом.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили. Извините, аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю о Китае. Но не будем пока об этом", - сказал американский лидер.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья Байдена. Журналист посчитал, что политик теряет способность говорить. По его мнению, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена во время его выступлений.

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