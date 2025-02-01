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Президент США отдал приказ ударить по одному из главарей ИГИЛ в Сомали

Президент США отдал приказ ударить по одному из главарей ИГИЛ в Сомали Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести точечный удар по одному из главарей организации "Исламское государство" (ИГ) в Сомали.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 21:57
Президент США отдал приказ ударить по одному из главарей ИГИЛ в Сомали

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести точечный удар по одному из главарей организации "Исламское государство" (ИГ) в Сомали.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Этим утром я отдал военным приказ о нанесении высокоточных авиаударов по влиятельному организатору атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали", - заявил Трамп, отметив, что боевики укрывались в местных пещерах.

"В результате ударов были разрушены пещеры, в которых они жили, и убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям", - добавил он.

Отметим, что на севере Сомали обосновались от 100 до 200 боевиков ИГ. Другие небольшие группы террористов расположены также в Ливии, Конго, Мозамбике и других частях Африки. Спецслужбы США полагают, что в ИГ до сих пор состоят тысячи боевиков, в основном на севере Ирака и северо-востоке Сирии.

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