Президент США оценивает шанс заключения торгового соглашения с ЕС в 50%

Вероятность достижения США успешного соглашения с ЕС по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в пятницу журналистам перед отлетом в Шотландию.
"По ЕС я бы сказал, что шансы у нас 50 на 50. Возможно, чуть меньше. Мы очень усердно работаем с Европой. ЕС выдвинул много условий, очень много условий", - отметил президент.
По его словам, большинство сделок с другими странами "близятся к заключению", и в течение недели он разошлет главам государств новые письма о пошлинах в рамках новых договоренностей.