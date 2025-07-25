Президент США оценивает шанс заключения торгового соглашения с ЕС в 50%

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что вероятность заключения торгового соглашения между США и Европейским союзом составляет 50 на 50 или даже меньше.

Вероятность достижения США успешного соглашения с ЕС по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в пятницу журналистам перед отлетом в Шотландию.

"По ЕС я бы сказал, что шансы у нас 50 на 50. Возможно, чуть меньше. Мы очень усердно работаем с Европой. ЕС выдвинул много условий, очень много условий", - отметил президент.

По его словам, большинство сделок с другими странами "близятся к заключению", и в течение недели он разошлет главам государств новые письма о пошлинах в рамках новых договоренностей.