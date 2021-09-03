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Президент США объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах

Президент США объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
3 сентября 2021 г. 09:21
Президент США объявил режим ЧС в пострадавших от наводнений штатах

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, в результате ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк – 15.

"Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.

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