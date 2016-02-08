Президент США обсудит с королем Иордании борьбу с ИГ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама примет в Белом доме короля Иордании Абдаллу II 24 февраля, они обсудят борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американской администрации.

"В ходе их встречи президент и король Абдалла II обсудят усилия по противодействию ИГ, разрешение сирийского конфликта, реагирование на нужды сирийских и иракских беженцев в Иордании", - отметили в пресс-службе. Лидеры, в том числе, поговорят о том, какую помощь США могут оказать королевству при размещении переселенцев, а также при проведении политических и экономических реформ. Кроме того, Обама и Абдалла II коснутся темы израильско-палестинского урегулирования.