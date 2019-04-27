Президент США обсудит 3 мая с премьером Словакии сотрудничество в области безопасности

Президент США Дональд Трамп встретится 3 мая в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, с которым обсудит сотрудничество в области безопасности, киберугрозы и энергетическую безопасность.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент и премьер-министр обсудят произошедшие недавно позитивные улучшения в двустороннем сотрудничестве в области безопасности, а также общую обеспокоенность по поводу киберугроз и важность энергетической безопасности", - говорится в документе.

Трамп также намерен поздравить словацкого премьера с двумя годовщинами, которые отмечаются в этом году: 75-летие Словацкого национального восстания против нацистов и 30-летие "бархатной революции", которая "положила конец коммунистическому правлению в Словакии", отмечает пресс-служба.