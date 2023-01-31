Президент США обсудил с премьер-министром Нидерландов взаимодействие по Украине

Президент США Джо Байден в понедельник обсудил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте взаимодействие по вопросам, касающимся Украины.
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"Президент Байден сегодня утром говорил с премьер-министром Нидерландов в рамках нашей продолжающейся тесной координации по вопросам региональной безопасности, включая Украину", - привел слова представителя пресс-пул Белого дома.
Ранее в текущем месяце Рютте заявил, что Нидерланды намерены принять участие в проекте США и Германии по поставке комплексов противовоздушной обороны Patriot на Украину. Он также отмечал, что Нидерланды могут выкупить у Германии танки Leopard 2 для их последующей передачи Украине.