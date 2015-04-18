Президент США обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Йемене

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили нынешнюю ситуацию в Йемене, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

"Президент Обама обсудил с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом последние события, происходящие в Йемене. Президент и король Салман также обсудили недавнее принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Йемену, а также последующие меры, направленные на возобновление политического переходного процесса в Йемене, включая переговоры при посредничестве ООН", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, главы США и Саудовской Аравии пришли к взаимному соглашению, что их общей целью является достижение длительной стабильности в Йемене.