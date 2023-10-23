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Президент США обсудил палестино-израильский конфликт с мировыми лидерами

Президент США обсудил палестино-израильский конфликт с мировыми лидерами Президент США Джозеф Байден в ходе телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олаф
Другие страны
23 октября 2023 г. 02:04
Президент США обсудил палестино-израильский конфликт с мировыми лидерами

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил палестино-израильский конфликт.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Там отметили, что лидеры акцентировали внимание на продолжающемся конфликте между террористической организацией ХАМАС и Израилем.

Расширенное заявление по итогам переговоров будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков ХАМАС проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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