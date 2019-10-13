Президент США не хочет видеть тренера клуба НБА в Белом Доме

Президент США Дональд Трамп отказывается видеться с главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Стивом Керром.

Как передает Report, в твиттере глава Соединенных Штатов раскритиковал наставника "войнов", который назвал "цирком" недавние слова Трампа в его сторону.

"Забавно наблюдать за тем, как унижается Керр, когда его спрашивают о Китае. Задыхается, выглядит жалким и слабым.Мне не хочется видеть его в Белом Доме", — заявил президент США.

Напомним, что несколько дней назад между властями Китая и НБА возник скандал из-за слов генерального менеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори, который поддержал антиправительственные акции в Гонконге. После этого китайское правительство осудило руководителя клуба, в связи с чем присутствие НБА на китайском рынке оказалось под угрозой.