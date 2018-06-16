Президент США назвал главу Еврокомиссии Юнкера "жестоким убийцей"

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Во время саммита "Большой семерки" президент США вел себя вызывающе инесколько раз назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей".

Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Жестоким убийцей", по данным СМИ, Трам назвал Юнкера, критикуя того за наложенные Брюсселем на американские технологические компании штрафы. Также американский президент оказался недоволен отсутствием возможности вести переговоры по торговле напрямую с Германией и Францией, минуя Еврокомиссию.

Издание сообщает, что прочие лидеры "семерки" были разочарованы поведением Трампа и нежеланием признать "очевидные вещи" по вопросам тарифов на импорт товаров, иммиграции, борьбы с терроризмом и вопросам окружающей среды.