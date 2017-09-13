Президент США назначил нового директора по коммуникациям

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сделал новые назначения в Белом Доме.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, Хоуп Хикс назначен помощником президента и директором по коммуникациям Белого Дома.Ранее он исполнял обязанности директора по коммуникациям в переходный период.

Бывшая сотрудница Washington Times и FOX News Мерседес Шлапп назначена помощником президента и главным советником по стратегическим коммкникациям.

Радж Шан назначен заместителем помощника президента и главным заместителем пресс-секретаря Белого Дома. Стивен Чеунг назначен особым помощником президента и директором по стратегическому реагированию.

Отметим, что директор по коммуникациям Белого Дома это часть старшего персонала президента США. В его обязанности входит развитие и продвижение повестки президента и руководство его кампаний в СМИ.