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    Президент США назначил нового директора по коммуникациям

    Хоуп Хикс назначен помощником президента и директором по коммуникациям Белого Дома

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сделал новые назначения в Белом Доме.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, Хоуп Хикс назначен помощником президента и директором по коммуникациям Белого Дома.Ранее он исполнял обязанности директора по коммуникациям в переходный период.

    Бывшая сотрудница Washington Times и FOX News Мерседес Шлапп назначена помощником президента и главным советником по стратегическим коммкникациям.

    Радж Шан назначен заместителем помощника президента и главным заместителем пресс-секретаря Белого Дома. Стивен Чеунг назначен особым помощником президента и директором по стратегическому реагированию.

    Отметим, что директор по коммуникациям Белого Дома это часть старшего персонала президента США. В его обязанности входит развитие и продвижение повестки президента и руководство его кампаний в СМИ.

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