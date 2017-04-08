Президент США намерен в ближайшее время совершить перестановки в Белом доме

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время совершить перестановки в Белом доме из-за постоянных разногласий между сотрудниками.

Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

По его словам, недавно Д.Трамп обсуждал возможность замены главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса.

Среди кандидатов, которых президент обсуждал на эту должность, присутствует нынешний директор Национального экономического совета Гэри Кон.

Другой человек, который может лишиться своей должности, это главный стратег, старший советник президента по политическим вопросам Стив Бэннон.