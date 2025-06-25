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Президент США намерен обсудить Украину с российским лидером

Президент США намерен обсудить Украину с российским лидером Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным пути завершения конфликта между РФ и Украиной.
Другие страны
25 июня 2025 г. 18:46
Президент США намерен обсудить Украину с российским лидером

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным пути завершения конфликта между РФ и Украиной.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным", - сказал глава Белого дома, добавив, что провел конструктивные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti Ukrayna məsələsini Putinlə müzakirə etmək niyyətindədir

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