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Президент США и премьер Канады в ближайшие дни проведут переговоры по пошлинам

Президент США и премьер Канады в ближайшие дни проведут переговоры по пошлинам Президент США и премьер Канады в ближайшие дни проведут переговоры по пошлинам
Другие страны
3 августа 2025 г. 23:40
Президент США и премьер Канады в ближайшие дни проведут переговоры по пошлинам

Канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан ожидает, что "в ближайшие дни" президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни проведут переговоры по поводу возможного торгового соглашения на фоне новых 35-процентных пошлин со стороны Вашингтона.

Как передает Report, об этом министр сообщил в интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что испытывает оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения по итогам своих разговоров с представителями Вашингтона. "Мы воодушевлены беседами с министром торговли США Говардом Латником и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Но пока мы не достигли необходимой точки, чтобы заключить сделку, отвечающую наилучшим интересам экономик двух стран", - отметил Леблан.

Министр также добавил, что считает возможным достижение соглашения, которое "снизит некоторые из пошлин и обеспечит большую определенность для инвестиций".

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