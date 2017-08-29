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    Президент США и первая леди отбыли в пострадавший от урагана Техас

    В городе Хьюстон штата Техас выпало рекордное количество осадков, дороги города превратились в реки© Nbc news

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отбыли в пострадавший от урагана "Харви" штат Техас, сообщает Report со ссылкой на NBC News.

    В ближайшие дни в Техасе, где более 30 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома, наводнение, вызванное ураганом "Харви", будет только усиливаться. Затяжные ливни продолжались трое суток и, согласно прогнозу, дожди в ближайшее время не прекратятся.

    В городе Хьюстон штата Техас выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров, дороги города превратились в реки. 

    По данным властей Техаса, в результате шторма погибли по меньшей мере девять человек. 

    Напомним, посольство Азербайджана в США рекомендовало своим гражданам не посещать регионы, где было объявлено ЧС и открыло горячую линию.

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