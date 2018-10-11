Президент США и лидер Китая намерены встретиться на саммите G20

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, администрация Трампа проинформировала Пекин о своем решении провести встречу. Китай, в свою очередь, рассчитывает, что эта встреча даст возможность для ослабления напряженности в торговых отношениях.

Отмечается, что с американской стороны за проведение встречи выступают глава минфина США Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.