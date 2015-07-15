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    ​Президент США и король Саудовской Аравии обсудили конфликт в Йемене

    Конфликт в Йемене должен быть решен как можно скорее

    Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Конфликт в Йемене должен быть решен как можно скорее. Об этом заявили президент США Барак Обама и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд.

    Как передает Report, об этом сообщили в Белом доме.

    «Президент и король обсудили срочность прекращения борьбы в Йемене и важность обеспечения того, чтобы помощь могла достичь йеменского народа, находящегося по разные стороны конфликта», — отмечается в сообщении.

    По мнению президента и короля, данная помощь должна быть предоставлена через «гуманитарные каналы».

    Ранее сообщалось, что Обама обсудил с королем Саудовской Аравии соглашение по Ирану.

    Напомним, коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией с 26 марта осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют повстанцы-хуситы. Цель проводимых коалицией операций — заставить хуситов вернуть власть президенту страны Абд Раббу Мансуру Хади, который бежал из страны, и его правительству.

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