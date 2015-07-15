​Президент США и король Саудовской Аравии обсудили конфликт в Йемене

Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Конфликт в Йемене должен быть решен как можно скорее. Об этом заявили президент США Барак Обама и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд.

Как передает Report, об этом сообщили в Белом доме.

«Президент и король обсудили срочность прекращения борьбы в Йемене и важность обеспечения того, чтобы помощь могла достичь йеменского народа, находящегося по разные стороны конфликта», — отмечается в сообщении.

По мнению президента и короля, данная помощь должна быть предоставлена через «гуманитарные каналы».

Ранее сообщалось, что Обама обсудил с королем Саудовской Аравии соглашение по Ирану.

Напомним, коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией с 26 марта осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют повстанцы-хуситы. Цель проводимых коалицией операций — заставить хуситов вернуть власть президенту страны Абд Раббу Мансуру Хади, который бежал из страны, и его правительству.