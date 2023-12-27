Президент США и эмир Катара обсудили освобождение заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили во вторник в телефонном разговоре вопросы, касающиеся освобождения захваченных радикальным движением ХАМАС заложников и отправки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в телефонном разговоре вопросы, касающиеся освобождения захваченных радикальным движением ХАМАС заложников и отправки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что "лидеры обсудили неотложные усилия по освобождению всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан". Кроме того, они говорили "о прилагаемых усилиях по содействию наращиванию постоянного потока жизненно важной гуманитарной помощи в Газу".