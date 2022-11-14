Президент США хочет возобновить диалог с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден хочет возобновить диалог и установить “систему сдержек и противовесов” во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Президент США Джо Байден хочет возобновить диалог и установить “систему сдержек и противовесов” во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Как передает Report, oб этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Белого дома.

По его информации, американский лидер хочет укрепить связи посредствам установления гарантий, которые проследят, чтобы «конкуренция не превратилась в конфликт» между Соединенными Штатами и КНР.

Накануне стало известно, что президент США проведет на Бали пресс-конференцию после встречи с председателем КНР в рамках саммита G20.

Ранее Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат “энергично конкурировать” с Китаем и высказываться по поводу нарушений прав человека в Китае. При этом будут сохранены открытые линии связи и даны гарантии, что конкуренция не обернется конфликтом.

До этого официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин говорила, что председатель Китая Си Цзиньпин планирует провести встречи с президентами Франции Эммануэлем Макроном и США Джо Байденом на полях саммита G20 в Индонезии.