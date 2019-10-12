Президент США: Эр-Рияд согласился возместить Штатам затраты на переброску войск в королевство

Власти Саудовской Аравии согласились компенсировать Соединенным Штатам финансовые затраты на переброску дополнительных американских сил в королевство. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Луизиана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы отправляем военнослужащих и технику на Ближний Восток, чтобы помочь Саудовской Аравии. <...> Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им. Мы это ценим", - отметил глава государства.

"Саудовская Аравия - очень хороший союзник с той точки зрения, что мы с ними очень хорошо ладим, это чрезвычайно важный игрок на Ближнем Востоке, отношения (между двумя странами) очень хорошие, и они покупают у нас различную продукцию на сотни миллиардов долларов не только военного характера. Военную технику (они приобрели) на 110 млрд долларов - это миллионы рабочих мест", - добавил Трамп.

Ранее в пятницу Пентагон объявил о том, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Вашингтон, подчеркнули в ведомстве, не ищет конфликта с Тегераном, но будет поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовым ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".