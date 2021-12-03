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Президент США Джозеф Байден простудился

Президент США Джозеф Байден простудился Президент США Джозеф Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 22:25
Президент США Джозеф Байден простудился
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день. У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда. Короче, это просто простуда", - сказал Байден журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.

В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслируют местные телеканалы, Байден очевидно хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin səhhətində problemlər yaranıb

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