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Президент США Джозеф Байден не поедет на Олимпиаду в Париж

Президент США Джозеф Байден не поедет на Олимпиаду в Париж Президент США Джозеф Байден не поедет в Париж на Олимпиаду.
Другие страны
12 июля 2024 г. 19:24
Президент США Джозеф Байден не поедет на Олимпиаду в Париж

Президент США Джозеф Байден не поедет в Париж на Олимпиаду.

Как передает Report, это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Белого дома.

Согласно информации, первая леди США Джилл Байден возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпийских игр. На церемонии закрытия будет присутствовать второй джентльмен США - супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.

"Президент Джозеф Байден сегодня объявил о визите четырех президентских делегаций в Париж для участия в церемониях открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден возглавит делегацию на открытии Олимпийских игр. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Второй джентльмен США Дуглас Эмхофф возглавит делегацию на закрытии Олимпийских игр, которое состоится 11 августа 2024 года", - говорится в сообщении.

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