СМИ: Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа

Президент США Джо Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа примерно через три недели.

Президент США Джо Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа примерно через три недели.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Тель-Авив указал, что "это операция Израиля" и Соединенные Штаты не намерены устанавливать сроки и диктовать условия прекращения военной операции.

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант в то же время отметил, что ВС Израиля продолжат действовать против ХАМАС в секторе Газа до выполнения своих целей с различными уровнями интенсивности в перспективе. По его словам, в следующих фазах операции Израиль "сконцентрируется на нескольких целях, включая руководство ХАМАС".