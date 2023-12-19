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СМИ: Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа

СМИ: Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа Президент США Джо Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа примерно через три недели.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 12:48
СМИ: Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа

Президент США Джо Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа примерно через три недели.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Тель-Авив указал, что "это операция Израиля" и Соединенные Штаты не намерены устанавливать сроки и диктовать условия прекращения военной операции.

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант в то же время отметил, что ВС Израиля продолжат действовать против ХАМАС в секторе Газа до выполнения своих целей с различными уровнями интенсивности в перспективе. По его словам, в следующих фазах операции Израиль "сконцентрируется на нескольких целях, включая руководство ХАМАС".

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Версия на английском языке Biden takes tougher stance on Israel’s ‘indiscriminate bombing’ of Gaza

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