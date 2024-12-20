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Президент США Джо Байден посетит Рим 9-12 января

Президент США Джо Байден посетит Рим 9-12 января Президент США Джо Байден 9-12 января посетит Рим, он встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с Папой Римским Франциском.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 03:48
Президент США Джо Байден посетит Рим 9-12 января

Президент США Джо Байден 9-12 января посетит Рим, он встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с Папой Римским Франциском.

Как переда Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Байден отправится в Рим (Италия) 9-12 января, чтобы провести отдельные встречи с Папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Мелони", - отмечается в документе.

"10 января президент Байден во время аудиенции с Папой Римским обсудит усилия по укреплению мира во всем мире, - добавила Жан-Пьер. - Он также встретится с руководством Италии, чтобы подчеркнуть прочность отношений США и Италии, выразить признательность премьер-министру Мелони за ее решительное руководство в Группе семи в последний год, а также обсудить важные вызовы, с которыми сталкивается мир".

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