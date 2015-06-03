​Президент США: Доверие к Израилю может быть подорвано из-за его позиции по Палестине

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Условия, которые выдвигает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, говоря о сосуществовании Израиля и Палестины, подрывают доверие к его стране.

Как передает Report, об этом в интервью израильскому "Каналу 2" во вторник заявил президент США Барак Обама.

Он напомнил, что за все время пребывания Нетаньяху у власти решение, которое позволило бы двум государствам мирно соседствовать, так и не было выработано.

"Думаю, после этого (последних выборов) в своих заявлениях он говорил о возможности существования палестинского государства, но было столько оговорок, столько условий, что было бы нереалистично думать об их выполнении в ближайшее время, - сказал Обама. - Опасность здесь в том, что Израиль в целом может потерять доверие".

По словам американского президента, международное сообщество уже не верит в то, что Тель-Авив хочет мирно уживаться с Палестиной. Обама также предположил, что заявления Нетаньяху о двух государствах, которые он сделал сразу после выборов, "являются просто попытками вернуться к предыдущему статус-кво, когда мы говорим о мире абстрактно, постоянно откладывая это на завтра, на потом".

В ходе интервью Обаме также был задан вопрос о том, как США будут поддерживать Израиль дальше, учитывая прежние заявления Белого дома об изменении своей политики. Политик подчеркнул, что речь шла о поддержке Израиля на международной арене при обсуждении палестинской проблемы. В то же время США оказывают ему значительную помощь в сфере обороны. "Это не прекратится, потому что это часть наших обещаний, официальных обещаний, которые я сделал, говоря о безопасности Израиля", - резюмировал американский лидер.