Президент США досрочно прервал отпуск

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прервал "рабочий отпуск" и возвращается в Вашингтон из-за напряженного рабочего графика.

"Возвращаюсь в Вашингтон этим утром (в понедельник). Надо сделать много работы. Сосредоточусь на торговле и военных вопросах", - написал Д.Трамп в Twitter.

Президент США отправился в 17-дневный "рабочий отпуск" 4 августа. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования.

Отмечалось, что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.