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    Президент США досрочно прервал отпуск

    Дональд Трамп возвращается в Вашингтон из-за напряженного рабочего графика

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прервал "рабочий отпуск" и возвращается в Вашингтон из-за напряженного рабочего графика.

    "Возвращаюсь в Вашингтон этим утром (в понедельник). Надо сделать много работы. Сосредоточусь на торговле и военных вопросах", - написал Д.Трамп в Twitter.

    Президент США отправился в 17-дневный "рабочий отпуск" 4 августа. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования.

    Отмечалось, что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.

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