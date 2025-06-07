О нас

Президент США допустил применение новых санкций против России

Президент США допустил применение новых санкций против России Соединенные Штаты применят новые санкции в отношении России, если посчитают, что это необходимо.
Другие страны
7 июня 2025 г. 05:29
Президент США допустил применение новых санкций против России

Соединенные Штаты применят новые санкции в отношении России, если посчитают, что это необходимо.

Как передает Report, об этом заявил в беседе с журналистами американский президент Дональд Трамп.

"Если я посчитаю, что Россия не собирается заключать соглашение или прекращать кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал Трамп.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых поддержали законопроект об ужесточении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним. "Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение остается за мной, это мой выбор. Они так это предусмотрели, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я пока не решил использовать его. Это очень жесткий законопроект", - добавил президент США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
2 июня 2025 г. 14:37
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
2 июня 2025 г. 22:18
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi