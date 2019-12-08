​Президент США: Демократы меняют на ходу правила импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы меняют правила импичмента по ходу расследования, передает Report.

"Меньше чем за 48 часов до начала фальшивых слушаний по импичменту в понедельник бездельники демократы, не соблюдающие правовые процедуры, меняют, хотите верьте, хотите - нет, правила импичмента, потому что факты не на их стороне. Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!" - заявил Трамп в Twitter.

Трамп не уточнил, какие именно правила меняют демократы.

Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу. При этом они до настоящего времени не определились с тем, какие конкретно обвинения намерены предъявить президенту. Демократы постарались увязать свою версию общения Трампа с властями Украины с конституционным определением коррупции.