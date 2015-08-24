Президент США Барак Обама завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в воскресенье вернулся в Вашингтон после своего двухнедельного отпуска. Глава государства с семьей провел его на острове Мартас-Винъярд, находящемся в Атлантическом океане у побережья штата Массачусетс, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в воскресенье журналисты, сопровождавшие главу государства во время отдыха, "борт номер один" приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс в 18:42 по местному времени (01:42 мск). Обама с семьей пересел на свой вертолет Marine One, который должен доставить их в Белый дом.

"Мы прекрасно провели время", - подчеркнул глава государства.

В отличие от предыдущего отпуска в этот раз Обама смог нормально отдохнуть. В прошлом году ему пришлось возвращаться в Вашингтон, чтобы провести ряд встреч по ситуации в Ираке из-за нападений террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, американский лидер во время предыдущего отпуска сделал несколько публичных заявлений, касавшихся, в частности и событий в Фергюсоне, где прошла волна протестов после убийства полицейским темнокожего подростка.

В этот раз президент США смог даже заняться своим любым делом - игрой в гольф. Как сообщил телеканал Си-би-эс, за 17 дней отдыха он провел девять партий с разными соперниками. Так, одним из его компаньонов стал бывший американский президент Билл Клинтон. Поводом для его поездки на остров стал день рождения известного вашингтонского юриста Вернона Джордана - давнего знакомого и политического союзника обоих президентов-демократов. Обама также катался на велосипеде вместе со своей семьей, совершал пешие прогулки, а по вечерам ужинал в местных ресторанах или посещал знакомых.