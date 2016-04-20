​Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит президента США Барака Обамы в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в ходе визита Б.Обама проведет переговоры с королем Салманом, главами государств, входящих в Совет сотрудничества Персидского залива.

Предполагается, что главными вопросами на повестке дня переговоров станет ситуация в Сирии, Ираке и Йемене, а также Иран. Обама надеется преодолеть существенные разногласия с Эр-Риядом, который несколько десятилетий был важным региональным партнером Вашингтона.