Президент США объявил имена 21 лауреата Президентской медали Свободы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил имена 21 лауреата Президентской медали Свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

Среди лауреатов этого года значатся актеры Том Хэнкс, Роберт Де Ниро и Роберт Редфорд, музыканты Брюс Спрингстин и Дайана Росс, телеведущая Эллен Дедженерес, баскетболисты Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар, предприниматели Билл и Мелинда Гейтс.

"Президентская медаль Свободы - это не только высшая степень признания достижений гражданина, это дань идее о том, что, несмотря на то, откуда мы пришли, мы все имеем возможность изменить страну к лучшему. От ученых, филантропов и государственных служащих до активистов, спортсменов и деятелей искусства - каждый из этого 21 человека двигают Америку вперед, вдохновляя миллионы людей по всему миру", - цитирует пресс-служба Белого дома слова Б.Обамы.

Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США и вручается за достижения в сфере безопасности, культуры, национальных интересов США и другие выдающиеся заслуги. Церемония вручения медалей пройдет в Белом доме 22 ноября.