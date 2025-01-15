О нас

Президент США Байден рассказал о фазах соглашения по Газе

Президент США Байден рассказал о фазах соглашения по Газе Первая фаза соглашения по Газе продлится шесть недель и включает прекращение огня, вывод израильских войск, освобождение заложников.
Другие страны
15 января 2025 г. 23:21
Президент США Байден рассказал о фазах соглашения по Газе

Президент США Джо Байден рассказал о фазах соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем специальном обращении.

"Первая фаза продлится шесть недель. Она включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых людей", - сказал американский лидер.

По словам Байдена, вторая фаза подразумевает завершение процесса освобождения всех заложников и вывода войск, а в ходе реализации третьей стадии родным будут возвращены останки убитых заложников, после чего начнется процесс восстановления анклава.

Он уточнил, что в ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti Qəzza razılaşmasının mərhələlərini açıqlayıb

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi