Президент США Байден рассказал о фазах соглашения по Газе

Президент США Джо Байден рассказал о фазах соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Как передает Report, об этом он сообщил в своем специальном обращении.
"Первая фаза продлится шесть недель. Она включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых людей", - сказал американский лидер.
По словам Байдена, вторая фаза подразумевает завершение процесса освобождения всех заложников и вывода войск, а в ходе реализации третьей стадии родным будут возвращены останки убитых заложников, после чего начнется процесс восстановления анклава.
Он уточнил, что в ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня.