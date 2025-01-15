Президент США Байден рассказал о фазах соглашения по Газе

Первая фаза соглашения по Газе продлится шесть недель и включает прекращение огня, вывод израильских войск, освобождение заложников.

Президент США Джо Байден рассказал о фазах соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем специальном обращении.

"Первая фаза продлится шесть недель. Она включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых людей", - сказал американский лидер.

По словам Байдена, вторая фаза подразумевает завершение процесса освобождения всех заложников и вывода войск, а в ходе реализации третьей стадии родным будут возвращены останки убитых заложников, после чего начнется процесс восстановления анклава.

Он уточнил, что в ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня.