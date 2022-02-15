Президент США Байден и премьер Британии Джонсон обсудили Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Джозеф Байден обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и заявили, что по-прежнему есть "окно" для дипломатии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Джозеф Байден обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и заявили, что по-прежнему есть "окно" для дипломатии.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба британского премьера.

"Премьер-министр сегодня вечером обсудил с президентом США Джозефом Байденом ситуацию на Украине. Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины", - говорится в распространенном сообщении.

Они также подчеркнули, что "любое вторжение на Украину приведет к затяжному кризису для России, чреватому серьезными последствиями как для России, так и для всего мира".