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Президент Сомали объявил "тотальную войну" группировке "Аш-Шабаб"

Президент Сомали объявил "тотальную войну" группировке "Аш-Шабаб" Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд объявил "тотальную войну" экстремистской группировке "Аш-Шабаб" после недавнего захвата заложников в отеле Hayat в Могадишо.
Другие страны
24 августа 2022 г. 05:39
Президент Сомали объявил тотальную войну группировке Аш-Шабаб

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд объявил "тотальную войну" экстремистской группировке "Аш-Шабаб" после недавнего захвата заложников в отеле Hayat в Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, он заверил, что правительство намерено уничтожить группировку, чтобы гражданам больше не приходилось оплакивать жертв терактов. Президент попросил народ поддержать операции против "Аш-Шабаб".

Напомним, что 19 августа вечером террористы устроили взрывы в отеле Hayat, ворвались в него и затем около 30 часов удерживали там заложников. Погиб как минимум 21 человек, еще 106 были освобождены в результате спецоперации. Здание гостиницы серьезно пострадало. Ранения получили 117 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

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Версия на азербайджанском языке Somali Prezidenti "Aş-Şabab"a qarşı müharibə elan edib

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