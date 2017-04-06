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    Президент Сомали объявил страну зоной военных действий

    Мохамед Абдуллахи Мохамед заменил глав военного и разведывательного ведомств страны

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Президент Сомали дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.

    "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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