Президент Сомали объявил страну зоной военных действий

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Президент Сомали дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.