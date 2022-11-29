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Президент Словении рассчитывает на признание Хорватией решения по территориальному спору

Президент Словении рассчитывает на признание Хорватией решения по территориальному спору Президент Республики Словения Борут Пахор рассчитывает на признание Хорватией решения Международного арбитражного суда по территориальному спору между двумя странами.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 03:51
Президент Словении рассчитывает на признание Хорватией решения по территориальному спору

Президент Республики Словения Борут Пахор рассчитывает на признание Хорватией решения Международного арбитражного суда по территориальному спору между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на словенскую газету Delo, об этом политик сообщил во время своего официального визита в Загреб.

Отмечается, что Пахор поздравил своего коллегу Зорана Милановича с предстоящим вступлением Хорватии в Шенгенскую зону и зону евро. "Будучи премьер-министром, я пытался поспособствовать тому, чтобы Хорватия стала членом Европейского союза. Убежден, что положения решения Международного арбитражного суда рано или поздно будут реализованы, потому что ему нет лучшей альтернативы", - отметил словенский политик.

Спор вокруг разделения Пиранского залива ведется между Любляной и Загребом с момента провозглашения их независимости в 1991 году. В 2015 году стало известно, что Словения лоббировала свои интересы в международном арбитраже, в связи с чем Хорватия вышла из процесса и отказывается признавать его результаты. Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня 2017 года вынес решение по территориальному спору о морской границе в пользу Словении. После истечения 29 декабря 2017 года шестимесячного срока, не позднее которого обе страны должны были начать исполнять вердикт суда, в Любляне заявили об одностороннем исполнении арбитражного решения.

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