Президент Словении: контроль на границах Австрии не соответствует нормам ЕС

Выборочный пограничный контроль на границах Австрии с соседними государствами не соответствует правовым нормам Евросоюза, эта практика должна быть пересмотрена.
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"Мы должны понимать, что это не соответствует законодательству ЕС. Убеждена, что Австрия осознает свою ответственность как члена Шенгенской зоны", - отметила президент словенского государства.
Пирц-Мусар также призвала Вену пересмотреть свою политику в этой сфере и назвала текущий режим контроля "непропорциональным" угрозе нелегальной миграции. Она выразила надежду на то, что министерства иностранных и внутренних дел обоих государств смогут найти решение этой проблемы до начала летнего туристического сезона, чтобы люди "не перегревались в колоннах машин на границе".
Президент Австрии сообщил, что "может только надеяться" на достижение соответствующих договоренностей к лету.