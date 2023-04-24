Президент Словении: контроль на границах Австрии не соответствует нормам ЕС

Выборочный пограничный контроль на границах Австрии с соседними государствами не соответствует правовым нормам Евросоюза, эта практика должна быть пересмотрена.

Выборочный пограничный контроль на границах Австрии с соседними государствами не соответствует правовым нормам Евросоюза, эта практика должна быть пересмотрена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар на пресс-конференции по итогам встречи с главой Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене.

"Мы должны понимать, что это не соответствует законодательству ЕС. Убеждена, что Австрия осознает свою ответственность как члена Шенгенской зоны", - отметила президент словенского государства.

Пирц-Мусар также призвала Вену пересмотреть свою политику в этой сфере и назвала текущий режим контроля "непропорциональным" угрозе нелегальной миграции. Она выразила надежду на то, что министерства иностранных и внутренних дел обоих государств смогут найти решение этой проблемы до начала летнего туристического сезона, чтобы люди "не перегревались в колоннах машин на границе".

Президент Австрии сообщил, что "может только надеяться" на достижение соответствующих договоренностей к лету.