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Президент Словении 27 июня посетит Киев

Президент Словении 27 июня посетит Киев Президент Словении Наташа Пирц-Мусар посетит 27 июня Киев, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной.
Другие страны
23 июня 2024 г. 17:15
Президент Словении 27 июня посетит Киев

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар посетит 27 июня Киев, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает Радио и телевидение Словении.

"С помощью этого соглашения мы обязуемся продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется", - сказала Пирц-Мусар.

По информации газеты Delo, соглашение о безопасности, подготовленное министерствами обороны и иностранных дел, не является обязывающим международным договором, а всего лишь представляет собой выражение политической воли о долгосрочной поддержке Украины. В настоящее время девять членов НАТО подписали подобные соглашения с Киевом.

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