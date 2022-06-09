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Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии заразилась коронавирусом Президент Словакии Зузана Чапутова получила положительный результат теста на коронавирус.
Другие страны
9 июня 2022 г. 04:13
Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова получила положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство TASR.

В публикации отмечается, что Чапутова отменила рабочую программу на предстоящие дни. Она, в частности, была вынуждена отказаться от запланированного визита в Португалию и Италию. Она планировала направиться в эти страны вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Они хотели убедить итальянские и португальские власти в необходимости скорейшего предоставления Украине статуса государства - кандидата в члены Евросоюза, утверждает агентство.

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