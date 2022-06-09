Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова получила положительный результат теста на коронавирус.

Президент Словакии Зузана Чапутова получила положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство TASR .

В публикации отмечается, что Чапутова отменила рабочую программу на предстоящие дни. Она, в частности, была вынуждена отказаться от запланированного визита в Португалию и Италию. Она планировала направиться в эти страны вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Они хотели убедить итальянские и португальские власти в необходимости скорейшего предоставления Украине статуса государства - кандидата в члены Евросоюза, утверждает агентство.