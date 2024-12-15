Президент Словакии: Украине придется пойти на территориальные уступки

Для урегулирования конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки.

Для урегулирования конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки.

Как передает Report , об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала STVR.

"Если вы говорите о мире, я думаю, что необходимо быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из адекватно размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", – сообщил политик.

Пеллегрини подчеркнул, что его заявление основано на информации о развитии конфликта, которую он получает ежедневно.

Словацкий президент также призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговорный процесс.