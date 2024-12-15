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Президент Словакии: Украине придется пойти на территориальные уступки

Президент Словакии: Украине придется пойти на территориальные уступки Для урегулирования конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 20:49
Президент Словакии: Украине придется пойти на территориальные уступки

Для урегулирования конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки.

Как передает Report, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала STVR.

"Если вы говорите о мире, я думаю, что необходимо быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из адекватно размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", – сообщил политик.

Пеллегрини подчеркнул, что его заявление основано на информации о развитии конфликта, которую он получает ежедневно.

Словацкий президент также призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговорный процесс.

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