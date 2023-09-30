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Президент Словакии проголосовала с задержкой из-за подозрительного предмета

Президент Словакии проголосовала с задержкой из-за подозрительного предмета Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны была вынуждена на один час отложить явку на избирательный участок для голосования на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент).
Другие страны
30 сентября 2023 г. 16:27
Президент Словакии проголосовала с задержкой из-за подозрительного предмета

Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны была вынуждена на один час отложить явку на избирательный участок для голосования на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

По его данным, задержка была вызвана тем, что службе охраны главы государства пришлось устанавливать владельца рюкзака, забытого перед входом на избирательный участок. Чапутова планировала проголосовать в 10:30, но смогла сделать это около 11:30.

С опозданием проголосовал также премьер-министр Людовит Одор.

В Словакии проходят досрочные парламентские выборы. Оглашение итогов голосования ожидается в воскресенье.

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