Президент Словакии поддержала подписание военного соглашения с США

Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, которое на минувшей неделе одобрило правительство республики.

Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, которое на минувшей неделе одобрило правительство республики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , в сообщении говорится:

"Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, она рассмотрела его вместе с правоведами, специализирующимися на конституционных вопросах, и не нашла в нем никаких противоречий Основному закону страны. В связи с этим она не будет обращаться в Конституционный суд республики, к чему ее призывали некоторые политики. На минувшей неделе текст соглашения с США одобрило правительство Словакии".

Напомним, что двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном должно позволить американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части, а также иные базы минобороны. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него.

Документ предусматривает выделение американской стороной 100 млн долларов США на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии, при этом модернизированные или заново построенные объекты остаются в будущем имуществом республики.