Президент Сирии заявил о прогрессе на пути к соглашению по безопасности с Израилем

Делегации Сирии и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Syria TV, об этом заявил на встрече с представителями арабских СМИ в Дамаске президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Мы достигли прогресса на пути к двусторонним договоренностям, - указал аш-Шараа. - Соглашение, которое обсуждается, будет основываться на возвращении к линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах, установленной в 1974 году".

Он отметил также важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, подчеркнув, что "без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона".

Напомним, что 20 августа министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии.

Была подчеркнута необходимость разработки четкого механизма по возобновлению действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.