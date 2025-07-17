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Президент Сирии заявил о готовности его страны к войне

Президент Сирии заявил о готовности его страны к войне Президент Сирии заявил о готовности его страны к войне
Другие страны
17 июля 2025 г. 09:34
Президент Сирии заявил о готовности его страны к войне

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа на фоне израильских атак заявил, что его страна не страшится войны и готова биться за свое достоинство.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, это первое заявление сирийского лидера после начала бомбардировок Израилем территорий Сирии, в том числе Дамаска.

"Мы всю свою жизнь боремся с вызовами и защищаем наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушения. Сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству станут угрожать", – сказал аш-Шараа.

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Версия на английском языке Syria's Sharaa says protecting Druze citizens is 'our priority'
Версия на азербайджанском языке Suriya Prezidenti ölkəsinin müharibəyə hazır olduğunu bəyan edib

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