Президент Сирии заявил о готовности его страны к войне

Президент Сирии заявил о готовности его страны к войне

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа на фоне израильских атак заявил, что его страна не страшится войны и готова биться за свое достоинство.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, это первое заявление сирийского лидера после начала бомбардировок Израилем территорий Сирии, в том числе Дамаска.

"Мы всю свою жизнь боремся с вызовами и защищаем наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушения. Сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству станут угрожать", – сказал аш-Шараа.