Президент Сирии проголосовал на парламентских выборах

Президент Сирии Башар Асад проголосовал на парламентских выборах на одном из участков в Дамаске.

Президент Сирии Башар Асад проголосовал на парламентских выборах на одном из участков в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия президента.

"Президент Башар Асад проголосовал на выборах членов Народного совета на одном из избирательных участков в Дамаске", - заявила канцелярия Асада.

В понедельник в Сирии проходят выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тыс. кандидатов ведут борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. На территории страны действуют свыше 8,1 тыс. избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.