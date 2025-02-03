Президент Сирии посетит Турцию 4 февраля

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Турцию 4 февраля.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Турцию 4 февраля.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил в соцсетях.

"Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Анкару во вторник, 4 февраля, по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров будут обсуждаться последние события в Сирии, будет проведена оценка совместных шагов, которые необходимо предпринять двум странам для восстановления экономики, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии", - отметил он.