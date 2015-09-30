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    Башар Асад обратился к России за военной помощью

    Иванов: Президент Сирии обратился к руководству нашей страны с просьбой об оказании военной помощи

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад обратился к России за военной помощью, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Президент Сирийской Арабской Республики обратился к руководству нашей страны с просьбой об оказании военной помощи. Таким образом, можно констатировать, что с терроризмом, конечно, бороться надо, надо объединять усилия, но при этом необходимо соблюдать нормы международного права", -заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов.

    Отметим, что сегодня Совет Федерации единогласно поддержал использование российских Вооруженных сил за рубежом. Обращение в Совфед внес президент России Владимир Путин.

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