Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад обратился к России за военной помощью, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Сирийской Арабской Республики обратился к руководству нашей страны с просьбой об оказании военной помощи. Таким образом, можно констатировать, что с терроризмом, конечно, бороться надо, надо объединять усилия, но при этом необходимо соблюдать нормы международного права", -заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов.

Отметим, что сегодня Совет Федерации единогласно поддержал использование российских Вооруженных сил за рубежом. Обращение в Совфед внес президент России Владимир Путин.