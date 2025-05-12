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Президент Сирии не поедет на саммит ЛАГ в Багдаде

Президент Сирии не поедет на саммит ЛАГ в Багдаде Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани возглавит сирийскую делегацию на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, который состоится 17 мая.
Другие страны
12 мая 2025 г. 22:41
Президент Сирии не поедет на саммит ЛАГ в Багдаде

Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани возглавит сирийскую делегацию на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, который состоится 17 мая.

Как передает Report, об этом сообщает "Аль-Ихбария" со ссылкой на канцелярию временного президента арабской республики.

"Президент Ахмед аш-Шараа не будет участвовать в арабском саммите, который запланирован в Багдаде. Сирийскую делегацию возглавит министр иностранных дел Асаад аш-Шибани", - говорится в заявлении.

О причинах этого решения не сообщается. Однако ливанский телеканал Al Mashad отмечает, что это может быть связано с соображениями безопасности нового главы администрации в Дамаске.

16 апреля премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что направил официальное приглашение временному президенту Сирии принять участие в саммите лидеров арабских государств в Багдаде.

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