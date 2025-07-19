Президент Сирии на переходный период объявил о прекращении огня в Эс-Сувейде

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийские СМИ.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня", - об этом говорится в заявлении канцелярии президента.

Сирийское руководство призвало все без исключения стороны "полностью соблюдать это решение, немедленно прекратить все конфликты, обеспечить защиту мирных жителей и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи".